За сутки в свои дома в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии вернулись 639 человек

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 170 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 639 человек", — сказал он.

Кроме того, по словам Евтушенко, через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-эд-Духур в свои дома в провинции Алеппо вернулись 974 человека с личным имуществом.

"Центром по примирению на данном переходе проведена благотворительная акция. Для мирных жителей, покидающих зону деэскалации «Идлиб», организована раздача одной тонны свежего хлеба", — отметил он.

Евтушенко также рассказал, что центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Телль-Даман провинции Алеппо, населенного пункта Эль-Муаа провинции Хама и населенного пункта Кисуа провинции Дамаск . «Организована раздача людям свежего хлеба и 1335 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 4,8 тонны», — отметил он.

"Жителям населенного пункта Маррат в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 246 сирийцам, в том числе 96 детям", — добавил он.

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