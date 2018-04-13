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За сутки в провинции Идлиб, Хомс и Дейр-эз-Зор вернулись более 700 человек
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За сутки в провинции Идлиб, Хомс и Дейр-эз-Зор вернулись более 700 человек 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. За сутки в сирийские провинции Идлиб, Хомс и Дейр-эз-Зор вернулись более 700 человек, сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Идлиб вернулись 47 человек, в провинции Хомс — 180 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 510 человек", — сказал он.
Центр по примирению помог мирным жителям населенного пункта Ашрафиях провинции Хомс, рассказал Евтушенко. Людям передано 445 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 1,9 тонны. Жителям населенного пункта Хшам в провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.
Российские военные врачи за сутки помогли 123 сирийцам, в том числе 95 детям.
"В целях оказания помощи населению города для скорейшего возращения к мирной жизни сегодня в (город в Восточной Гуте — ред.) Думу прибыла грузовая колона российской автомобильной техники батальона материального обеспечения. Новой администрации города переданы фронтальный погрузчик и бульдозер, а также строительные материалы", — рассказал Евтушенко.
В городе Алеппо прошла рабочая встреча, в ходе которой подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Самад провинции Алеппо, добавил начальник центра.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»
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