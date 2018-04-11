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Совбез ООН приостановили для консультаций по проекту российской резолюции
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Совбез ООН приостановили для консультаций по проекту российской резолюции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ООН, 11 апр — РИА Новости. Встреча Совета Безопасности ООН приостановлена для консультаций по российскому проекту резолюции в поддержку отправки экспертов ОЗХО в сирийскую Думу, сообщил председатель СБ постпред Перу Густаво Меса-Куадра.
Во вторник российская делегация предложила СБ принять резолюцию, поддерживающую отправку миссии ОЗХО на место инцидента в Думу для проведения расследования. на заседании Россия внесла документ на голосование Совета. Однако постпред Швеции при ООН Олоф Скуг запросил проведение дополнительных консультаций по проекту. «Мы хотим быстрых и решительных действий, чтобы Совет Безопасности продемонстрировал коллективную ответственность. Но я не уверен, что мы исчерпали все возможности для этого», — сказал он.
Накануне делегация Швеции предложила СБ свой проект резолюции о расследовании произошедшего в городе Дума. Небензя, по его словам, «с недоумением» отнесся к предложению Швеции, так как российский проект, по сути, основывается на предложенных Швецией пунктах. Небензя напомнил, что накануне инициатива Швеции «была затоптана в результате конфронтационных шагов США и ближайших союзников, решивших сбить фокус с вопроса о расследовании происшествия 7 апреля».
Однако к просьбе шведского коллеги Небензя подошел с пониманием. «Мы имеем ввиду поставить эту резолюцию на голосование сегодня (вторник по времени Нью-Йорка — ред.) после проведения консультаций. Рассчитываем, что они будут конструктивными», — сказал российский постпред.
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 Ещё 5 источников 
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