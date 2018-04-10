ВСУ во вторник 24 раза обстреляли территорию ДНР, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК , 10 апр — РИА Новости . Украинские силовики 24 раза во вторник обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив при этом 170 мин и снарядов, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 3.05 до 20.53 (мск) ВСУ 24 раза обстреляли территорию ДНР. По территории республики выпущено 170 мин и снарядов, кроме того обстрелы велись с использованием гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия. Впервые с начала перемирия ВСУ использовали артиллерию калибром 152 миллиметра", — заявил представитель ведомства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.