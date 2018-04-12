Генсек ЛАГ подтвердил необходимость мирного решения кризиса в Сирии

По его словам, «политическое решение является единственным возможным выходом» из сложившей в арабской республике ситуации. «Необходимо отказаться от представлений, что возможно военное решение кризиса, основываясь на привлечении иностранных сил», — сказал он. Дипломат подтвердил, что Лига по-прежнему «поддерживает территориальную целостность и независимость Сирии». При этом для урегулирования кризиса «необходимо сохранить женевский формат» переговоров, убежден он.

Турции. Министры иностранных дел стран-членов ЛАГ собрались в четверг в Эр-Рияде для подготовки встречи на высшем уровне организации, запланированной на 15 апреля в саудовском городе Дахран. Они обсудят палестинский вопрос, кризисы в Сирии, Йемене Ливии , борьбу с терроризмом, а также политику вмешательства в дела арабских стран со стороны Ирана

29-й саммит ЛАГ пройдет на фоне угроз президента США Дональда Трампа о применении мер военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска