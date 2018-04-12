Ещё
Генсек ЛАГ подтвердил необходимость мирного решения кризиса в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ЛАГ подтвердил необходимость мирного решения кризиса в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 12 апреля. Кризис в Сирии может быть решен исключительно политическими методами. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт, открывая заседание глав МИД панарабской организации в Эр-Рияде. Трансляцию заседания вел телеканал Sky News Arabia.
По его словам, «политическое решение является единственным возможным выходом» из сложившей в арабской республике ситуации. «Необходимо отказаться от представлений, что возможно военное решение кризиса, основываясь на привлечении иностранных сил», — сказал он. Дипломат подтвердил, что Лига по-прежнему «поддерживает территориальную целостность и независимость Сирии». При этом для урегулирования кризиса «необходимо сохранить женевский формат» переговоров, убежден он.
Министры иностранных дел стран-членов ЛАГ собрались в четверг в Эр-Рияде для подготовки встречи на высшем уровне организации, запланированной на 15 апреля в саудовском городе Дахран. Они обсудят палестинский вопрос, кризисы в Сирии, Йемене, Ливии, борьбу с терроризмом, а также политику вмешательства в дела арабских стран со стороны Ирана и Турции.
29-й саммит ЛАГ пройдет на фоне угроз президента США Дональда Трампа о применении мер военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска.
С утверждением, что 7 апреля в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
ТАСС: последние новости
Меркель: есть "много подтверждений" тому, что Дамаск стоит за химатакой в Восточной Гуте МО РФ: израильские F-15 нанесли удар управляемыми ракетами по сирийскому аэродрому T-4 В Париже не стали комментировать сообщения Трампа о подготовке ударов по Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии69
Россия определилась с украинской трубой145
Британия созывает СБ ООН120
Что Россия может сделать Западу157
Меркель определилась с атакой по Сирии166
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение