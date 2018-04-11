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Китай сожалеет, что СБ ООН не нашел компромисс по сирийским резолюциям
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Китай сожалеет, что СБ ООН не нашел компромисс по сирийским резолюциям 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. Китай сожалеет, что Совет Безопасности ООН не смог прийти к консенсусу по проектам резолюций по расследованию применения химоружия в Сирии, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Россия и США во вторник вынесли на голосование Совета Безопасности ООН свои проекты резолюций по расследованию применения химического оружия в Сирии. Ни один из них не прошел. Всего было представлено три документа. Они были призваны стать ответом на недавние сообщения о якобы имевшей место в сирийском городе Дума атаке с применением химического вещества.
"Китай сожалеет, что Совет Безопасности ООН не смог прийти к консенсусу по резолюциям. Китай обеспокоен ситуацией в Сирии", — заявил на брифинге Гэн Шуан.
Представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал все стороны к сдержанности, чтобы не допустить эскалации ситуации.
"Первостепенная задача на данный момент — проведение беспристрастного, всестороннего и объективного расследования предполагаемого использования химического оружия в Сирии", — подчеркнул Гэн Шуан.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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