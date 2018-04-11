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Китай призывает не делать выводов до завершения расследования химатак в Сирии
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Китай призывает не делать выводов до завершения расследования химатак в Сирии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во вторник, 10 апреля на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заместитель постоянного представителя Китая при международной организации объединенных наций Ву Хайтао заявил, что КНР выступает решительно против применения химоружия и призывает к проведению тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего в сирийской Думе.
Ву Хайтао заявил, что Китай выступает против применения химоружия любой страной, организацией или любыми лицами при каких бы то ни было обстоятельствах.
Также зампостпреда пояснил, что КНР поддерживает проведение полного объективного и беспристрастного расследования в вопросе использования химоружия в САР, добавив, что виновные в происшествии должны быть привлечены к ответственности на основе собранных «субстантивных доказательств», а до этого момента не должно быть никаких предварительных суждений по поводу результатов.
Дипломат указал на то, что на данный момент в Совбезе
«есть консенсус» касательно введения нового механизма расследования всех случаев с применением химоружия. Пекин уверен, что все члены Совета Безопасности должны настоять на том, чтобы «главным каналом для решения проблемы», которая связана с находящимися в Сирийской Республике отравляющими веществами, стала именно Организация по запрещению химического оружия.
В заключение дипломат подчеркнул то, что Китай выступает за территориальную целостность, суверенитет Сирийской Республики, а также за политическое разрешение происходящего в настоящее время конфликта.
Ранее постпред Британии обвинил Россию в «переходе красной черты».
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