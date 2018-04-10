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Телеканал Фокс-Ньюc решит, каким будет ответ Трампа по Сирии в ближайшие 48 часов
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Телеканал Фокс-Ньюc решит, каким будет ответ Трампа по Сирии в ближайшие 48 часов 

ИноСМИ 4 часа назад
Фото: ИноСМИ
Нью-Йорк — Телеканал Фокс-Ньюc (Fox News) объявил в понедельник о том, что это он будет решать, каким будет ответ Дональда Трампа по Сирии в течение ближайших 48 часов. На пресс-конференции в штаб-квартире телеканала Шон Хэннити (Sean Hannity), судья Жанин Пирро (Jeanine Pirro) и Стив Дуси (Steve Doocy), один из ведущих программы Fox & Friends, заявили о том, что они, будучи людьми, на которых возложено принятие решения об использовании военной силы, очень серьезно относятся к своим обязанностям.
«Американские вооруженные силы — самые мощные в мире, — сказал Хэннити. — Каким бы ни было наше решение об использовании президентом Трампом этой силы в Сирии, мы обещаем, что это будет такое решение, которым он будет гордиться». По словам Жанин Пирро, она и ее коллеги «полностью воспользовались мозговым трестом» телеканала Фокс-Ньюc для того, чтобы подготовить ответ Трампа по Сирии. «Американский народ может спать спокойно, зная о том, что мы поддерживаем тесный контакт по этому вопросу с комментатором Такером Карлсоном (Tucker Carlson)», — казала она.
Заканчивая пресс-конференцию на высокой ноте, Дуси обратился непосредственно к президенту Трампу. «Г-н президент, у нас есть решение для вас на ближайшие 48 часов, — сказал он. — Не переключайте канал».
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