Военный эксперт посоветовал американским беспилотникам подключиться к ГЛОНАСС

По сообщениям американских СМИ, Россия начала глушить сигналы системы GPS беспилотных летательных аппаратов США . Якобы это началось после серии атак с применением химического оружия в Восточной Гуте в Сирии , поскольку Россия опасается, что американская армия ответит на эти атаки.

«Никто не мешает этим беспилотникам летать. Никто их не сбивает. Да, мы подавляем сигналы глобальной спутниковой навигации американской системы GPS. Американцев не приглашал никто в Сирию, поэтому какие могут быть претензии? Пускай к нашей системе ГЛОНАСС подключаются», — посоветовал он в беседе с НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в свою очередь отметил, что американским беспилотникам вообще нечего делать в Сирии.

«Кто такая Америка для Сирии, и что она там делает? Кто их туда звал? Оккупационные войска различных государств, кроме Российской Федерации и Ирана . Россия и Иран находятся на территории Сирии по приглашению законного правительства. Все остальные подразделения должны согласовывать свои действия с Российской Федерацией и сирийской стороной. Если американские беспилотники блокируются, я только могу гордиться действиями российской армии. Вообще, над территорией Сирии все небо должно быть бесполетной зоной. Никто не имеет права вторгаться в воздушное пространство Сирии. И вообще непонятно, почему Америка так бессовестно признается в том, что она незаконно там находится. Кто ей выдавал мандат? Было какое-то решение Совбеза ООН ? Что они там делают?», — задался вопросом собеседник НСН.

Он также выразил мнение, что все сообщения западных СМИ рассчитаны на российскую политическую элиту и публику.

«Я надеюсь, что американские зрители такую чушь. И наши телезрители, и наши граждане не глупее американских, мы тоже эту чушь воспринимать не будем. Все американские телеканалы превратились в Голливуд . Они оторвались от реальной жизни и занимаются не только постановками, но и пытаются эти постановки с умным лицом обосновать. Никакого химического оружия в Сирии нет хотя бы потому, что человек, который возглавлял комиссию по уничтожению химического оружия, получил Нобелевскую премию (гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю , при котором организация получила Нобелевскую премию мира в 2013 году — НСН). Если каждый раз тот, кто обвиняет Российскую Федерацию либо сирийские войска в применении химического оружия в Сирии, должен либо выйти и заявить, что в Сирии никакого химического оружия нет, потому что я возглавлял комиссию по его уничтожению, либо сдать обратно свою Нобелевскую премию. Но этого не происходит. Нобелевскую премию никто не сдает, значит, с молчаливого согласия этого человека мы понимаем, что химического оружия там нет», — заключил парламентарий.