Центр по примирению: Из сирийской Думы выходят последние боевики с семьями

Около полутора тысяч боевиков "Джейш аль-Ислам" и членов их семей покинули сирийский город Дума за последние сутки, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко . На 40 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирии и карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца они были доставлены на север провинции Алеппо.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности завершается вывод оставшейся части экстремистов и членов их семей незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин", — цитирует РИА Новости слова Евтушенко.

По словам российского военного, уходившие боевики сдали представителям Центра по примирению враждующих сторон шесть единиц вооружения, три тысячи боеприпасов, пять ручных гранат и 31 радиостанцию.

Порядок в освобождаемом от боевиков городе будут поддерживать подразделения российской военной полиции.

"Для исключения провокаций, обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в городе Дума приступили к работе подразделения российской военной полиции. Функционируют установленные российской стороной блокпосты", — подтвердил Евтушенко.