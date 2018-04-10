США отправили к Сирии ударную группу с авианосцем «Гарри Трумэн»

О задачах похода официально не сообщается

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Harry S. Truman направляется в Средиземное море. Как сообщается издание Stars & Stripes, группировка должна быть развернута на Ближнем Востоке и в Европе. При этом о целях и задачах похода сообщается довольно размыто. Ранее сообщалось, что американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», уже подошел на 100 км к сирийскому Тартусу, где располагается российская военно-морская база.

В среду ударная группа выйдет из военно-морской базы в Норфолке в штате Виргиния.

В сообщении говорится, что авианосец будут сопровождать ракетный крейсер USS «Нормандия» и ракетный эсминец USS «Арли Берк». Также в составе группы находятся эсминец «Балкли», военный корабль «Форрест Шерман» и USS «Фаррагут». Эсминцы USS «Jason Dunham» и USS «The Sullivans» присоединятся к ударной группе позже.

Ударная группа, перевозящая 6500 моряков и одно крыло авианосца, будет курсировать вместе с немецким фрегатом FGS Hessen в течение первой половины развертывания. Немецкий корабль провел краткую миссию с «Гарри Трумэном» в 2010 году.

Это первое расширенное развертывание для «Гарри Трумэна», после того, как авианосец завершил 10-месячный период обслуживания в июле прошлого года. Миссия военных кораблей будет включать в себя «морские операции по обеспечению безопасности и безопасности сотрудничества с союзниками и партнерами», Также они должны «обеспечить возможность реагирования на кризисные ситуации и повысить безопасность сотрудничества и вперед военно-морского присутствия» в Европе и на Ближнем Востоке.

«Гарри Трумэн» заменит ударную группу США «Теодора Рузвельта», которая завершила свое четырехмесячное развертывание на Ближнем Востоке в прошлом месяце и сейчас работает в западной части Тихого океана.

Последний раз «Гарри Трумэн» направился на Ближний Восток в 2015 году для борьбы с ИГ (запрещена в РФ).

В ходе этого развертывания авианосец пролетел более 53 000 морских миль, а его самолеты пролетели более 27 000 часов и совершили 9 500 вылетов, из которых 1461 — для поддержки миссий по борьбе с ИГИЛ.

В сообщении отмечается, что хотя США регулярно проводят подобные ротации в Средиземном море, остается неясным, что может повлечь за собой предстоящее развертывание ударной группы, учитывая, что президент Дональд Трамп заявлял, что выведет американские войска из Сирии и что другие страны региона должны продолжить кампанию против ИГИЛ.