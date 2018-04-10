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Немецкий депутат призвал Германию направить наблюдателей в Сирию
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Немецкий депутат призвал Германию направить наблюдателей в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Германии следует направить наблюдателей в сирийский город Дума для проведения собственного расследования прежде, чем делать выводы о предполагаемой химатаке, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер.
Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.
Ранее правительство Германии уже самым решительным образом осудило события в Думе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что доказательства применения химического оружия в Сирии «ясные и четкие».
"Проблема в том, что Германия во внешней политике все время начинает делать выводы о происходящем при отсутствии доказательств. Я считаю, что, прежде чем мы начнем судить о том, что там произошло, мы должны сами увидеть происходящее в регионе", — заявил Фронмайер.
Он также отметил, что обвинения в адрес сирийского правительства основаны в большей степени на информации источников, которым нельзя полностью доверять. «Мы нуждаемся в тех, кто сможет сказать нам, что именно произошло. Это такие важные вопросы и темы, в которых нельзя доверять, например, оппозиционным сирийским НПО, турецким НПО и так далее», — добавил депутат.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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