ЦПВС: Из сирийского города Дума выйдет вторая группа боевиков 

В сирийском городе Дума вторая группа боевиков планирует покинуть город, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, город покинут около 4 тысяч человек.
"Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток, — передает РИА Новости слова российского военного. — На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор в н. п. Мухайям Аль-Вафедин".
Для погрузки готовых к отъезду боевиков подготовлены 86 автобусов.