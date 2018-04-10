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ЦПВС: Из сирийского города Дума выйдет вторая группа боевиков
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ЦПВС: Из сирийского города Дума выйдет вторая группа боевиков 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
В сирийском городе Дума вторая группа боевиков планирует покинуть город, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. По его словам, город покинут около 4 тысяч человек.
"Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия не ведутся уже несколько суток, — передает РИА Новости слова российского военного. — На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте через гуманитарный коридор в н. п. Мухайям Аль-Вафедин".
Для погрузки готовых к отъезду боевиков подготовлены 86 автобусов.
Российская Газета: последние новости
Минобороны не нашло следов химоружия в Восточной Гуте СМИ: Второй эсминец США может войти в Средиземное море в ближайшие дни РХБЗ: В сирийском городе Дума нет пострадавших от зарина или хлора
 Ещё 8 источников 
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