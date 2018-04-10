Команда экспертов ОЗХО готовится к отправке в сирийский город Дума

Эксперты ОЗХО в ближайшее время направятся в сирийский город Дума для сбора данных о предполагаемом химинциденте, заявили в пресс-службе организации.

«Команда экспертов ОЗХО готовится в скором времени отправиться в Сирию », — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ОЗХО.

«Сегодня Технический секретариат ОЗХО обратился к Сирийской Арабской Республике с просьбой сделать необходимые приготовления для прибытия экспертов», — отметили в организации.

В ОЗХО отметили, что запрос со стороны организации совпал с запросом сирийской и российской стороны о проведении расследования предполагаемого случая применения химического оружия в Думе.