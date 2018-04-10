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Эксперт прокомментировал заявление Меркель по химатаке в Сирии
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Эксперт прокомментировал заявление Меркель по химатаке в Сирии 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло назвал поддержкой США заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о «ясных и четких» доказательствах применения химического оружия в Сирии.
"Америка свое мнение выразила, послала сигнал всем своим союзниками, и они обязаны откликнуться. США сказали, что была атака, и обвинили в ее проведении Башара Асада, Иран и лично президента России", — цитирует Манойло RT.
При этом эксперт отметил, что Меркель подтвердила только сам факт проведения химатаки, ничего не сказав об ее организаторах. «Получается, она наполовину просаботировала желание США получить подтверждение своего заявления», — заявил эксперт.
Манойло полагает, что Меркель не хочет портить отношения «со своим патроном», но «если бы она хотела задеть Россию, то озвучила бы и вторую часть».
Свое заявление Меркель сделала в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
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