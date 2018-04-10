Ещё
С начала года 700 тысяч сирийцев покинули дома из-за боев, сообщили в ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С начала года 700 тысяч сирийцев покинули дома из-за боев, сообщили в ООН 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в Сирии, где с начала года свои дома были вынуждены покинуть почти 700 тысяч человек.
"Я глубоко обеспокоен массовым перемещением почти 700 тысяч сирийцев с начала года из-за продолжающихся боевых действий в стране", — говорится в заявлении, размещенном на портале управления ООН по координации гуманитарных вопросов. По словам Аль-Заатари, с момента начала боевых действий из страны бежали более 5,6 миллиона жителей, еще 6,5 были вынуждены покинуть дома и остаются внутри Сирии.
"Перемещено более половины населения Сирии и нуждается в защите и гуманитарной помощи", — подчеркнул Аль-Заатари.
Координатор организации также заявил, что глубоко встревожен сообщениями о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума и подчеркнул необходимость расследования всех подтвержденных случаев использования химического оружия.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Анкара осудила Дамаск после сообщений о применении химоружия в Сирии Первые автобусы с боевиками покинули сирийскую Думу Ослабление курса рубля позитивно скажется на экспорте зерна, считают в РЗС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков505
Эрдоган раскритиковал Лаврова120
Китай пошел на уступки США в торговой войне420
Меркель анонсировала встречу без России411
В Москве объявили штормовое предупреждение3
Видео
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Таиланда
В мире
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение