С начала года 700 тысяч сирийцев покинули дома из-за боев, сообщили в ООН

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости . Гуманитарный координатор ООН Сирии Али Аль-Заатари заявил об обеспокоенности в связи с ситуацией в Сирии, где с начала года свои дома были вынуждены покинуть почти 700 тысяч человек.

"Я глубоко обеспокоен массовым перемещением почти 700 тысяч сирийцев с начала года из-за продолжающихся боевых действий в стране", — говорится в заявлении, размещенном на портале управления ООН по координации гуманитарных вопросов. По словам Аль-Заатари, с момента начала боевых действий из страны бежали более 5,6 миллиона жителей, еще 6,5 были вынуждены покинуть дома и остаются внутри Сирии.

"Перемещено более половины населения Сирии и нуждается в защите и гуманитарной помощи", — подчеркнул Аль-Заатари.

Координатор организации также заявил, что глубоко встревожен сообщениями о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума и подчеркнул необходимость расследования всех подтвержденных случаев использования химического оружия.

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