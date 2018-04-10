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«Скорая помощь» для выживших в Восточной Гуте: как работают медики
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«Скорая помощь» для выживших в Восточной Гуте: как работают медики 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Жители сирийской Восточной Гуты, которые отказались покидать свои дома, живут на руинах: разрушены дома, нет самого необходимого. Смотрите на видео, как жителям оказывают помощь
В Восточной Гуте также нет условий для оказания населению медицинской помощи, потому что больницы ещё не работают. Поэтому сирийское правительство организовало в городе работу мобильных амбулаторий. Врачи делают прививки детям и взрослым, проводят консультации, раздают лекарства. К машинам «скорой помощи» выстраиваются очереди.
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