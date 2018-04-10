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РХБЗ: В сирийском городе Дума нет пострадавших от зарина или хлора
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РХБЗ: В сирийском городе Дума нет пострадавших от зарина или хлора 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Никаких пострадавших от химического оружия в больнице сирийского города Дума обнаружено не было, заявил начальник войск радиационной, химической и бактериологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ Александр Родионов.
"В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор в госпиталь не поступали, — заявил Родионов в эфире телеканала «Россия 1». — У осмотренных пациентов в госпитале отсутствовали признаки как поражения нервно-паралитическим газом типа зарин, так и отравления хлором".
Напомним, что ранее выступил ряд неправительственных организаций, в том числе сирийские «Белые каски», выступил с информацией о якобы десятках пострадавших от бомбардировок с хлором. В Минобороны эти заявления назвали фейком.
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