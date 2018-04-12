Правозащитники САР потребовали провести анализ ДНК возможных жертв химатаки

ХОМС, 12 апр — РИА Новости Михаил Алаеддин . «Сирийская сеть по правам человека» требует передать для идентификации и проведения анализа ДНК тела граждан, представленных в видеоролике, которые якобы погибли в результате химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

"Мы требуем идентифицировать граждан (тела которых показали в видеоролике) и сделать анализ ДНК", — сообщил РИА Новости глава организации Ахмад Казем

По мнению правозащитника, видеоролик, на основании которого США угрожает ударом по Сирии, — полная фальсификация. И погибшие, которых показали в видеоролике, могут быть из числа похищенных боевиками граждан, добавил он.

"Делать такие предположения заставляет, в том числе, тот факт, что говорили о семи тысячах пленных (в руках боевиков), а передано было (властям) несколько сотен", — отметил правозащитник.

Казем также не исключает, что часть пленных из числа врачей и офицеров армии были переправлены из Восточной Гуты нелегально в Деръа на юг Сирии.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Дамаск в пятницу для изучения сообщений об инциденте с химоружием в сирийском городе Дума. К работе в Думе эксперты приступят 14 апреля.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>