Ещё
Правозащитники САР потребовали провести анализ ДНК возможных жертв химатаки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правозащитники САР потребовали провести анализ ДНК возможных жертв химатаки 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ХОМС, 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. «Сирийская сеть по правам человека» требует передать для идентификации и проведения анализа ДНК тела граждан, представленных в видеоролике, которые якобы погибли в результате химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
"Мы требуем идентифицировать граждан (тела которых показали в видеоролике) и сделать анализ ДНК", — сообщил РИА Новости глава организации Ахмад Казем.
По мнению правозащитника, видеоролик, на основании которого США угрожает ударом по Сирии, — полная фальсификация. И погибшие, которых показали в видеоролике, могут быть из числа похищенных боевиками граждан, добавил он.
"Делать такие предположения заставляет, в том числе, тот факт, что говорили о семи тысячах пленных (в руках боевиков), а передано было (властям) несколько сотен", — отметил правозащитник.
Казем также не исключает, что часть пленных из числа врачей и офицеров армии были переправлены из Восточной Гуты нелегально в Деръа на юг Сирии.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибудут в Дамаск в пятницу для изучения сообщений об инциденте с химоружием в сирийском городе Дума. К работе в Думе эксперты приступят 14 апреля.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Посольство России: информация о перехвате сообщения из Сирии неубедительна СМИ сообщили о прибытии на Крыт двух американских самолетов разведки Генсек НАТО осудил "применения химоружия" в Сирии
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники244
Суд изменил приговор Улюкаеву192
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии177
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии55
Зюганов попал в реанимацию111
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение