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Рар: Мир оказался на грани войны
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Рар: Мир оказался на грани войны 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что доказательства применения химического оружия в Сирии «ясные и четкие». Так же она сказала, что Берлин самым решительным образом осудил атаку.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал об институциализации западной солидарности и укреплении Европейского Союза.
«Даже не смотря на заявление, мне кажется, что Германия считает ситуацию не настолько ясной. Я так понял, что Меркель говорит о том, что есть еще не все доказательства. Она говорит то же самое, что говорила в случае Скрипаля. А именно, что, судя по всем данным, которыми располагают западные разведки дела обстоят не так, как утверждает Россия. Это проблема, потому что западная солидарность институциализируется. Любое высказывание британской или американской разведки, не смотря на их прошлые ошибки, например во время иракской войны, все равно воспринимаются союзниками как правда, как руководство к действию. Я думаю, что это во многом связано с тем, что расшатываются институты трансатлантического сообщества и Европейского Союза, поэтому руководящие силы этих организаций пытаются сейчас даже искусственными методами, сделать все для укрепления внутренней солидарности западного мира», — объяснил политолог.
Рар: «Дело Скрипаля» загнало Германию в ловушку Александр Рар также отметил, что Германия практически не участвует в войнах, в частности не поддерживает Америку в сирийском конфликте и отказывалась воевать в Ливии. Однако немцы могут оказывать моральную и логистическую поддержку.
«Мне кажется надежда все-таки на то, что последнее слово еще будет сказано международными организациями и ООН. Подождем, что будет, но нужно честно признать, что ситуация и по Скрипалю, и по газу, и по Сирии, а также санкции, которые введены с целью ослабить российскую экономику, с каждым днем все больше вводит нас в очень опасную стадию конфронтации, информационной и не только войны», — резюмировал эксперт.
Напомним, что на прошлой неделе западные СМИ сообщили о химической атаке, которая якобы имела место в сирийском городе Дума. В свою очередь официальный Дамаск сообщения о химатаке опроверг.
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