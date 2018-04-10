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МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом
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МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 10 апреля. /ТАСС/. Лица, виновные в предполагаемом использовании химического оружия для атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, приведшей к массовым жертвам, должны предстать перед судом. Об этом заявил во вторник глава МИД Саудовской Аравии Адель аль— Джубейр, находящийся с визитом в Париже в составе официальной делегации аравийского королевства.
"Наша позиция состоит в том, что те, кто виновен [в случившемся], должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", — приводит слова саудовского министра агентство Reuters.
С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. В Минобороны РФ заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Ранее в российских ведомствах неоднократно предупреждали о готовящихся в разных регионах Сирии провокациях и инсценировках применения химоружия правительственными войсками.
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