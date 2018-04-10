МИД Саудовской Аравии: виновные в атаке в сирийской Думе должны предстать перед судом

Саудовской Аравии ПАРИЖ, 10 апреля. / ТАСС /. Лица, виновные в предполагаемом использовании химического оружия для атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте, приведшей к массовым жертвам, должны предстать перед судом. Об этом заявил во вторник глава МИД Адель аль— Джубейр, находящийся с визитом в Париже в составе официальной делегации аравийского королевства.

"Наша позиция состоит в том, что те, кто виновен [в случившемся], должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", — приводит слова саудовского министра агентство Reuters

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отправления доставлены местные жители.