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Вблизи российских баз в Сирии заметили семь самолетов-разведчиков ВМС США
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Вблизи российских баз в Сирии заметили семь самолетов-разведчиков ВМС США 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Семь американских военных самолетов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье вблизи побережья Сирии, где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.
Речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах ВМС США P-8A Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также о самолете радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который вылетел с базы на греческом острове Крит.
12 APR: US Navy P-8A 168439 PS056 departed Sigonella at 1845z — Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/ZNNzyV8gQD
— Mil Radar (@MIL_Radar) 12 апреля 2018 г.
​Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. В списке целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия.
В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени. Сам Трамп в четверг заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».
Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск.
В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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Комментарии  Ещё 18 источников 
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