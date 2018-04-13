Вблизи российских баз в Сирии заметили семь самолетов-разведчиков ВМС США

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Семь американских военных самолетов провели разведывательные миссии в восточном Средиземноморье вблизи побережья Сирии , где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга полетов военной авиации, которые опубликованы в Twitter-аккаунте Mil Radar.

Речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах ВМС США P-8A Poseidon, которые вылетали с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также о самолете радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который вылетел с базы на греческом острове Крит.

12 APR: US Navy P-8A 168439 PS056 departed Sigonella at 1845z — Eastern Mediterranean mission pic.twitter.com/ZNNzyV8gQD

— Mil Radar (@MIL_Radar) 12 апреля 2018 г.

​Ранее американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что США рассматривают в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов. В списке целей фигурируют два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, якобы имеющее отношение к производству химического оружия.

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения об ударе по Сирии, рассматриваются различные варианты как по способу ответа, так и по его времени. Сам Трамп в четверг заявил, что не говорил, когда будет нанесен удар по Сирии: это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума . Западные страны обвинили в этом официальный Дамаск

В то же время российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг информацию о применении химоружия в Восточной Гуте. Специалисты организации посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

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