В Британии извинились за обыск российского самолета

Британский центр по безопасности полетов ответил Москве о причинах проверки российского самолета в Лондоне в конце марта и принес извинения, передает РИА «Новости»

Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов

"Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии", — сообщил Соколов.

Ранее замглавы МВД Британии Бен Уоллас объяснил досмотр российского самолета в Лондоне защитой от организованной преступности.