Американцы активизировали воздушную разведку в Сирии — эксперт

Полеты самолетов ВМС США вдоль сирийского побережья проводились для оценки возможностей группировки ВКС России и сирийских средств ПВО.

Ранее стало известно, что несколько американских военных самолетов совершили разведывательные полеты вдоль побережья Сирии.

«За российскими силами в Сирии американцы наблюдают постоянно. Но сейчас действительно началась более активная фаза. Это связано с оценкой наших возможностей. Кроме того, надо понимать, что разведка ведётся не только в отношении России, но и против сирийской системы ПВО также. Поэтому это комплексная разведывательная акция». — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия выбрала сдержанную позицию.

«Мы не стремимся впадать в какую-то воинственную риторику. Думаю, это лучшее поведение в данной ситуации. Россия настаивает на прибытии в район Восточной Гуты инспекторов Организации по запрещению химического оружия , чтобы они могли там провести всю необходимую работу, поскольку речь идёт о масштабной провокации», — рассказал Коротченко.

Эксперт добавил, что сейчас необходимо выяснить, что произошло в Гуте, а не следовать фейкам, которые формируются западными СМИ и потом используются для политических решений.