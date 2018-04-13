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Американцы активизировали воздушную разведку в Сирии — эксперт
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Американцы активизировали воздушную разведку в Сирии — эксперт 

ТК «Звезда» 13 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Полеты самолетов ВМС США вдоль сирийского побережья проводились для оценки возможностей группировки ВКС России и сирийских средств ПВО.
Американские военные усилили разведывательную деятельность в отношении российских военных в Сирии, заявил в интервью телеканалу RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Ранее стало известно, что несколько американских военных самолетов совершили разведывательные полеты вдоль побережья Сирии.
«За российскими силами в Сирии американцы наблюдают постоянно. Но сейчас действительно началась более активная фаза. Это связано с оценкой наших возможностей. Кроме того, надо понимать, что разведка ведётся не только в отношении России, но и против сирийской системы ПВО также. Поэтому это комплексная разведывательная акция». — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия выбрала сдержанную позицию.
«Мы не стремимся впадать в какую-то воинственную риторику. Думаю, это лучшее поведение в данной ситуации. Россия настаивает на прибытии в район Восточной Гуты инспекторов Организации по запрещению химического оружия, чтобы они могли там провести всю необходимую работу, поскольку речь идёт о масштабной провокации», — рассказал Коротченко.
Эксперт добавил, что сейчас необходимо выяснить, что произошло в Гуте, а не следовать фейкам, которые формируются западными СМИ и потом используются для политических решений.
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