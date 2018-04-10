Трамп пропустит Саммит Америк в Перу из-за Сирии

Она пояснила, что главу государства на VIII Саммите Америк в перуанском Лиме , а затем в поездке в колумбийскую Боготу заменит вице-президент США Майкл Пенс

По словам Сандерс, ее шеф занят сейчас координацией ответных шагов американской армии и флота в Сирии после сообщений о якобы случившейся там химической атаке со стороны правительственных сил.

Саммит Америк — это встреча руководителей государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 держав.