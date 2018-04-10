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Трамп пропустит Саммит Америк в Перу из-за Сирии
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Трамп пропустит Саммит Америк в Перу из-за Сирии 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на Саммите Америк, который должен пройти в Перу 13-14 апреля.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Она пояснила, что главу государства на VIII Саммите Америк в перуанском Лиме, а затем в поездке в колумбийскую Боготу заменит вице-президент США Майкл Пенс.
По словам Сандерс, ее шеф занят сейчас координацией ответных шагов американской армии и флота в Сирии после сообщений о якобы случившейся там химической атаке со стороны правительственных сил.
Саммит Америк — это встреча руководителей государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 держав.
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