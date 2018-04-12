Почему Трамп пропустил собственный 48-часовой дедлайн по Сирии?

В Белом доме говорят, что окончательное решение еще не принято.

При этом представитель администрации Сара Сандерс , отвечая на бесчисленные вопросы журналистов, не стала исключать и прямого удара по российским объектам в Сирии . Вот как она ответила на вопрос о готовности Вашингтона к риску прямого военного столкновения с Россией : «Мы рассматриваем все варианты».

Журналист уточнила, звучит ли такой ответ как «да». Сандерс отметила, что ответ звучит как «Мы рассматриваем все варианты», после чего закрыла тему. При этом позднее спикер Белого дома все же указала, что среди возможных вариантов есть и мирное дипломатическое решение конфликта. Тем не менее, по данным CNN , американские удары по Сирии могут начаться на следующей неделе. Business FM обсудила ситуацию с политологом Георгием Бовтом . С ним беседовала Диана Лесничая.

— Столкновение над Сирией отменяется или все-таки откладывается?

— Пока откладывается, но оно может произойти уже на этой неделе. Я бы обратил внимание на то, что риторика британского премьера Терезы Мэй изменилась в последние часы. Она собрала экстренное совещание своего кабинета, прервав пасхальные каникулы, а также привела в боеготовность подводные лодки, которые имеются у Великобритании . Там обсуждался вопрос о том, чтобы голосовать или не голосовать в палате общин по участию Великобритании в сирийской военной операции, и она склоняется к тому, чтобы не голосовать. Это значит, что все может произойти до следующего понедельника, когда состоится первое ближайшее заседание британского парламента . Так что, возможно, речь идет о совместной операции США с их союзниками — Великобританией и Францией

— Как объяснить то, что Трамп сначала назначил себе дедлайн, потом сам же его пропустил?

— Это объясняется исключительно его характер. Трамп — эмоциональный человек, он не первый дедлайн уже такой пропустил. Однако это не значит, что такой удар не готовится. Видимо, просто инициатива находится не у Трампа, а у военных, которые готовят практическую операцию, и в данном случае просто Трамп нарушил определенный регламент действия верховного главнокомандующего в таких случаях — ну, его уже в этом обвиняют, — выдав намерение США для их врагов.