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Первый канал убрал из эфира интервью Познера с американским министром
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Первый канал убрал из эфира интервью Познера с американским министром 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российский журналист Владимир Познер рассказал о переносе выпуска программы «Познер» с бывшим министром обороны США. Об этом говорится на сайте Познера.
«Руководство Первого канала сочло, что с учетом бомбардировки и обвинений в использовании химоружия режимом Асада эта программа будет звучать диссонансом. Она выйдет в эфир, но позже», — говорится в сообщении.
Речь идет о бывшем министре обороны США Уильяме Джеймсе Перри, возглавлявшем Пентагон в 1994-1997 годах в первый срок американского президента Билла Клинтона. Анонс программы был опубликован на сайте Познера 5 апреля, позднее был удален. Сохраненная копия доступна в кэше Google.
Сирийские войска 6 апреля приступили к освобождению от боевиков города Дума. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.
Официальных подтверждений опубликовано не было. Позднее Госдепартамент США обвинил в возможной химической атаке Россию. В Минобороны эту информацию отвергли, добавив, что готовы выслать в город специалистов после его освобождения для сбора доказательств.
«Познер» — авторская программа, в которой приглашенные спикеры отвечают на вопросы Владимира Познера. Гостями становятся политики, общественные деятели, представители культуры, искусства, науки, спорта. Программа выходит на Первом канале по понедельникам в полночь.
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