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Россия и Катар подтвердили намерение наращивать сотрудничество в торговле
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Россия и Катар подтвердили намерение наращивать сотрудничество в торговле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Москва и Доха подтвердили настрой наращивать сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической сферах, говорится в сообщении МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что во вторник в Москве состоялся очередной раунд российско-катарских политических консультаций с участием специального представителя президента РФ, замглавы МИД России Михаила Богданова и государственного министра по иностранным делам Катара Султана Аль-Мурейхи.
"В рамках реализации соответствующих двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне, был рассмотрен широкий круг вопросов дальнейшего развития многоплановых отношений между Россией и Катаром. При этом подтвержден обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного доверительного диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.
Кроме того, указали в МИД РФ, проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и севере Африки, включая ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии, палестино-израильском урегулировании и зоне Персидского залива.
"Констатирована безальтернативность преодоления сохраняющихся в данном стратегически важном районе мира конфликтов и противоречий политико-дипломатическими методами, на основе инклюзивного и равноправного диалога, в четком соответствии с международным правом и Уставом ООН. Выражено также консолидированное мнение о важности продолжения решительной борьбы с международным терроризмом и экстремистской идеологией", — сообщили в МИД РФ.
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