Россия и Катар подтвердили намерение наращивать сотрудничество в торговле 

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Меркель назвала доказательства применения химоружия в САР ясными и четкими

Советник лидера ИГ* родом из Грузии погиб в Ираке, сообщают СМИ

Эксперт: находящийся у Сирии эсминец из США участвовал во вторжении в Ирак