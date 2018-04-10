Израильский посол прибыл в МИД России 

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В Анкаре рассказали, когда турецкая армия покинет Африн

В Пентагоне опровергли сближение российских самолетов с эсминцем ВМС США

Израиль отказался отвечать России на данные об авиаударе по Сирии