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Израильский посол прибыл в МИД России
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Израильский посол прибыл в МИД России 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Посол Израиля в России Гарри Корен во вторник прибыл в российский МИД.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В понедельник Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.
Израиль не стал комментировать эти сообщения. Однако позже бывший командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что авиаудар по сирийской базе Т-4 в провинции Хомс нанесли израильские истребители, так как Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.
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