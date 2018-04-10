Турция хочет встать на логистические рельсы

Основной рост в прошлом году логистическому сектору, согласно данным, предоставленным Международной ассоциации провайдеров экспедиторских и логистических услуг Турции (UTIKAD), обеспечили морские грузовые перевозки.

«При этом в турецких морских портах наблюдается активный рост переработки контейнеров. Их в прошлом году было обработано 10 млн TEU, что является рекордом за последние году», — сказал Н. К. Багоглу. По его словам, основная их доля вывозится из терминалов автотранспортом.

Доля грузопотока железных дорог — около 1%. Поэтому в ближайшей перспективе именно в модернизацию железнодорожной инфраструктуры Турции планируется вложить значительную долю государственных инвестиций — около в €2,3 млрд

А наибольшая доля частных инвестиций направлена в складскую логистику: на ее развитие запланировано значительная сумма. Средства вкладываются прежде всего в создание к концу 2019 году 11 млн кв. м дополнительных складских мощностей.