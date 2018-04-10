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Турция хочет встать на логистические рельсы
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Турция хочет встать на логистические рельсы 

РЖД-Партнер 40 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Основной рост в прошлом году логистическому сектору, согласно данным, предоставленным Международной ассоциации провайдеров экспедиторских и логистических услуг Турции (UTIKAD), обеспечили морские грузовые перевозки.
«При этом в турецких морских портах наблюдается активный рост переработки контейнеров. Их в прошлом году было обработано 10 млн TEU, что является рекордом за последние году», — сказал Н. К. Багоглу. По его словам, основная их доля вывозится из терминалов автотранспортом.
Доля грузопотока железных дорог — около 1%. Поэтому в ближайшей перспективе именно в модернизацию железнодорожной инфраструктуры Турции планируется вложить значительную долю государственных инвестиций — около в €2,3 млрд
А наибольшая доля частных инвестиций направлена в складскую логистику: на ее развитие запланировано значительная сумма. Средства вкладываются прежде всего в создание к концу 2019 году 11 млн кв. м дополнительных складских мощностей.
В целом в логистику в Турции планируют в 2018 году вложить €19 млрд государственных инвестиций. Это должно поднять турецкую логистику на 15 место в рейтинге Мирового банка — сейчас она занимает там 34 позицию.
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