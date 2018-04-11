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Союз журналистов России готов помочь репортерам, пострадавшим в Сирии
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Союз журналистов России готов помочь репортерам, пострадавшим в Сирии 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) готов оказать любую необходимую помощь журналистам российских телеканалов, попавшим в среду под обстрел в Сирии, сообщил РИА Новости секретарь организации Тимур Шафир.
В среду Минобороны России сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, возвращающимися после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Трое журналистов «получили легкие ранения ног», они на месте получили всю необходимую медицинскую помощь и были направлены в госпиталь.
"Совместно с руководством каналов, журналисты которых пострадали, мы окажем любую необходимую помощь нашим коллегам. Я сейчас говорю от имени всей нашей организации. Мы все прекрасно понимаем, что работа военного корреспондента опасна, тяжела и трудна, и, к сожалению, актуальность этой профессии не будет сходить на нет. Наоборот, профессиональные военные корреспонденты, которые работают в горячих точках, будут очень и очень востребованы", — сказал Шафир.
Он добавил, что СЖР также в настоящее время обсуждает вопрос оказания необходимой правовой, профессиональной, финансовой и юридический поддержки журналистам, работающим в горячих точках.
"У нас уже началась определенная работа в отношении того, как мы можем помогать нашим коллегам — военным корреспондентам… Это является одним из наших ключевых приоритетов", — сказал собеседник агентства.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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