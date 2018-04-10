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Меркель уверена, что в Сирии использовали химическое оружие
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Меркель уверена, что в Сирии использовали химическое оружие 

Свободная пресса 1 час назад
Доказательства применения химического оружия в Сирии «ясные и четкие». Такое мнение высказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
«Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», — сказала Меркель, отметив, что Берлин уже самым решительным образом осудил атаку.
Ранее СМИ сообщили, что бомбу с нервно-паралитическим газом зарин на Думу сбросил вертолет сирийских ВВС. В результате якобы «задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии». В Дамаске и Москве информацию о новом применении химического оружия категорически отрицают, называя материалы о бомбе фейковыми, пишет НСН. Между тем США уже поспешили возложить на Россию ответственность за возможную химатаку и заявили о готовности применить силу и новые санкции.
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