Меркель уверена, что в Сирии использовали химическое оружие

«Считаю, что доказательства, что там было применено химическое оружие, очень ясные и очень четкие. С моей точки зрения, это можно проверить еще раз, но это не может помочь нам в оценке этого случая», — сказала Меркель, отметив, что Берлин уже самым решительным образом осудил атаку.

Ранее СМИ сообщили, что бомбу с нервно-паралитическим газом зарин на Думу сбросил вертолет сирийских ВВС. В результате якобы «задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии». В Дамаске Москве информацию о новом применении химического оружия категорически отрицают, называя материалы о бомбе фейковыми, пишет НСН. Между тем США уже поспешили возложить на Россию ответственность за возможную химатаку и заявили о готовности применить силу и новые санкции.

Новости Сирии: Россия предупредила США о последствиях атаки на Сирию