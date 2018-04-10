Ещё
Постпред России призвал ЮНЕСКО активизировать восстановление Пальмиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред России призвал ЮНЕСКО активизировать восстановление Пальмиры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости. ЮНЕСКО необходимо активизировать работу по восстановлению памятников культуры в сирийских Пальмире и Алеппо, заявил постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов, вступая на заседании 204 сессии исполнительного совета организации.
"Рассчитываем, что всемирное культурное наследие Сирии, которое по определению не имеет политической принадлежности, также на деле станет одним из важнейших приоритетов для гендиректора (ЮНЕСКО — ред.). Призываем ЮНЕСКО активизировать деятельность и включиться в работу по восстановлению пострадавших от террористов памятников культуры в Пальмире и Алеппо", — сказал Кузнецов.
Постпред также отметил, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле уделяет большое внимание защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий.
"Удовлетворены большим вниманием гендиректора к наиважнейшей сфере компетенции организации — защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий. Именно на это нацеливает нас резолюция 2347 Совета Безопасности ООН. Хорошо, что гендиректор уделяет внимание возрождению старого города Мосула в Ираке", — добавил Кузнецов.
Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации в Сирии, находилась под контролем террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российской авиации. В середине декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили древний город. В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии вновь освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города.
Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, в историческом центре Алеппо было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, около 60% построек причинен серьезный ущерб. Значительный урон нанесен Великой мечети, или мечети Омейядов, цитадели, мечетям, церквям, музеям, традиционным арабским рынкам, караван-сараям, медресе, хаммамам. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Меркель назвала доказательства применения химоружия в САР ясными и четкими Советник лидера ИГ* родом из Грузии погиб в Ираке, сообщают СМИ Российские средства РЭБ мешают США "хулиганить" в Сирии, заявил эксперт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России294
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля176
Поставщики бытовой техники увеличивают цены283
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег90
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста92
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
05:37
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение