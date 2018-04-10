Постпред России призвал ЮНЕСКО активизировать восстановление Пальмиры

"Рассчитываем, что всемирное культурное наследие Сирии , которое по определению не имеет политической принадлежности, также на деле станет одним из важнейших приоритетов для гендиректора (ЮНЕСКО — ред.). Призываем ЮНЕСКО активизировать деятельность и включиться в работу по восстановлению пострадавших от террористов памятников культуры в Пальмире и Алеппо", — сказал Кузнецов.

Постпред также отметил, что генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле уделяет большое внимание защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий.

"Удовлетворены большим вниманием гендиректора к наиважнейшей сфере компетенции организации — защите и восстановлению культурного наследия на Ближнем Востоке, пострадавшего от боевых действий. Именно на это нацеливает нас резолюция 2347 Совета Безопасности ООН . Хорошо, что гендиректор уделяет внимание возрождению старого города Мосула Ираке ", — добавил Кузнецов.

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации в Сирии, находилась под контролем террористов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российской авиации. В середине декабря 2016 года боевики ИГ вновь захватили древний город. В начале марта 2017 года правительственные войска Сирии вновь освободили Пальмиру, российские саперы провели разминирование города.

Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, в историческом центре Алеппо было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, около 60% построек причинен серьезный ущерб. Значительный урон нанесен Великой мечети, или мечети Омейядов, цитадели, мечетям, церквям, музеям, традиционным арабским рынкам, караван-сараям, медресе, хаммамам. В настоящее время сирийское правительство, в том числе при помощи, оказываемой из России, восстанавливает разрушенные исторические памятники.

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