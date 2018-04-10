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СМИ: потеря Сирии означает для РФ потерю авторитета
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СМИ: потеря Сирии означает для РФ потерю авторитета 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Интерес России в Сирии состоит в том, что эта страна является одним из немногих геополитических партнеров в регионе, и если Россия потеряет Сирию, то полностью утратит влияние на Ближнем Востоке.
"Если Россия лишится этой последней точки опоры в регионе, то потеряет свой международный статус, авторитет. Для большинства ближневосточных стран с нами будет опасно дружить, развивать сотрудничество, поскольку есть примеры Ливии, Ирака, наконец, Югославии, власти которых имели с нами хорошие отношения, и в итоге были уничтожены", — сообщала ранее "Парламентская газета".
Между тем российские боевые самолеты, по меньшей мере, четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook в Средиземном море. По данным американских СМИ, военные корабли США готовы нанести удар по Сирии.
Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, предупредил США о возможных последствиях применения силы в Сирии.
"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", — отметил Небензя.
Постпред призвал западных политиков «поумерить ястребиную риторику» и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов мировой безопасности. Западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов, подчеркнул Небензя.
США, Британия и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не отмечали даже во время холодной войны, заключил российский постпред при ООН.
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