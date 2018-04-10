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США готовятся к удару по Сирии. Американский эсминец появился рядом с Тартусом
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США готовятся к удару по Сирии. Американский эсминец появился рядом с Тартусом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Эсминец военно-морского флота США "Дональд Кук" подошел к российской военной базе Тартус на 100 километров. По данным турецких журналистов, на встречу кораблю поднялись российские боевые самолеты. Они не менее четырех раз пролетели над ним. Однако Пентагон эту информацию пока опровергает.
Также стало известно, что вскоре к «Дональду Куку» может присоединиться аналогичный эсминец — «Портер». Добираться до берегов Сирии ему всего несколько дней, пишет Wall street Journal.
Кроме того, пользователи специализированных Интернет-ресурсов, которые отслеживают перемещения самолетов по всему миру, отметили, что в район Тартуса переброшена российская авиация. Это два противолодочных Ил-38, а в акватории базы постоянно курсирует летающий радар А-50.
Между тем сирийские вооруженные силы готовятся к атаке. Предпринимают ряд мер по обеспечению безопасности своих военных объектов, возводят укрепления, сообщает агентство «Интерфакс».
"Дональд Кук" и «Портер» — это эсминцы класса «Арли Берк». То есть хорошо вооруженные боевые корабли. По данным из открытых источников, каждый имеет 96 универсальных пусковых ячеек под противокорабельные, зенитные, и, главное, крылатые ракеты. Количество тех или иных боеприпасов зависит от боевой задачи. Но издание Washington Examiner считает, что сейчас на борт каждого эсминца загружено по 60 тактических ракет «Томагавк».
Напомним, что на прошлой неделе СМИ распространили информацию о химической атаке в сирийском городе Дума. Западные страны немедленно обвинили в этом официальный Дамаск. Даже несмотря на то, что жители района, где якобы применили отравляющие вещества, ничего об оружии массового поражения даже не слышали. Впрочем, это не помешало президенту США Дональду Трампу пообещать, что в течении 48 часов он примет решение об ответных действиях против сирийского правительства.
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 Ещё 7 источников 
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