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Новое соглашение по НАФТА может быть заключено в мае — министр экономики Мексики
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Новое соглашение по НАФТА может быть заключено в мае — министр экономики Мексики 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Мехико, 10 апреля /Синьхуа/ — Переговоры о пересмотре Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли /НАФТА/ могут завершиться достижением новой договоренности в мае. Об этом в понедельник в интервью местному телеканалу сообщил министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо.
И. Гуахардо отметил, что существует «80-процентная вероятность», что Мексике, Канаде и США удастся достичь договоренности о новом соглашении по НАФТА. Он считает, что по всей вероятности, переговоры закончатся самое позднее на первой неделе в мае. Это в большой степени зависит от гибкости переговоров, особенно от отношения представителей США.
После вступления в должность президента США Дональд Трамп не раз угрожал прекращением Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Первый раунд переговоров о его пересмотре стартовал в августе 2017 года. Процесс переговоров идет медленно. —0—
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