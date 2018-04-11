Российские ВС глушат американские беспилотники в небе Сирии

Вооруженные силы России глушат беспилотные летательные аппараты США Сирии . Мешать полетам американцев группировка РФ в Арабской Республике начала еще несколько недель назад, после сообщений о возможном применении химического оружия в пригороде Дамаска Восточной Гуте, сообщает портал «Вести».

Как стало известно телеканалу NBC сразу из четырех источников в армии США, российские военные опасаются, что Штаты будут мстить за химические атаки. Хотя никаких подтверждений, что они вообще были, нет. Поэтому подразделения радиоэлектронной борьбы РФ создают помехи навигационной спутниковой системе GPS.

Американские журналисты отмечают высокую эффективность российских комплексов РЭБ, раз они нарушают работу даже закодированных каналов связи. Вместе с тем один из собеседников журналистов добавил, что Штаты принимают все меры для обеспечения безопасности полетов в Сирии.

Известно, что в России есть системы, способные буквально выключать спутниковую навигацию в определенном районе. Например, летом прошлого года во время учений на полигоне «Цугол» в Забайкалье комплексы «Красуха» и «Борисоглебск-2» подавили не только мобильную связь и сигнал GPS, но и системы управления беспилотников условного противника.