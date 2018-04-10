Российские военные помешали американским дронам в Сирии

Российские военные несколько недель назад начали мешать работе американских беспилотников в Сирии , блокируя GPS-приемники аппаратов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.

По словам собеседников NBC, такая ситуация оказывает довольно существенное влияние на операцию США в Сирии. Оборудование, которое используется для заглушки GPS, разработано российскими военными, утверждают источники телеканала.

Оно обходит «антиглушилки», установленные на дронах, а также может блокировать некоторые зашифрованные сигналы.

Официального подтверждения или опровержения этой информации телеканал не приводит. Представитель Пентагона Эрик Пэхон в беседе с NBC не стал говорить, становились ли проблемы с GPS причиной крушения американских дронов. По его словам, армия США принимает меры для защиты беспилотных и пилотируемых аппаратов.