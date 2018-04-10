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Российские военные помешали американским дронам в Сирии
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Российские военные помешали американским дронам в Сирии 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российские военные несколько недель назад начали мешать работе американских беспилотников в Сирии, блокируя GPS-приемники аппаратов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Из-за этого дроны часто передают операторам неверную геолокацию, кроме того, помехи в GPS иногда становятся причиной крушения беспилотников.
По словам собеседников NBC, такая ситуация оказывает довольно существенное влияние на операцию США в Сирии. Оборудование, которое используется для заглушки GPS, разработано российскими военными, утверждают источники телеканала.
Оно обходит «антиглушилки», установленные на дронах, а также может блокировать некоторые зашифрованные сигналы.
Официального подтверждения или опровержения этой информации телеканал не приводит. Представитель Пентагона Эрик Пэхон в беседе с NBC не стал говорить, становились ли проблемы с GPS причиной крушения американских дронов. По его словам, армия США принимает меры для защиты беспилотных и пилотируемых аппаратов.
В феврале источник РБК в Минобороны говорил, что российские войска в Сирии начнут глушить мобильную связь на территории военных баз. Такое решение было принято после нескольких атак беспилотников на Хмеймим в январе.
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