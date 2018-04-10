Клинцевич призвал Трампа вспомнить Кеннеди в связи с намерением США ударить по Сирии

По мнению парламентария, проводить аналогии между Карибским кризисом и возможным решением США вновь ударить по Сирии некорректно, однако «глобальная угроза миру с катастрофическими последствиями ещё никогда с 1962 года не была столь реальной, как сегодня».

«Американскому президенту надо наконец понять, что речь уже идёт не о каких-то очках, набранных США в противоборстве с Россией , и тем более не о реализации его личных амбиций. Именно в такие минуты проявляется соответствие статусу лидера великой державы», — приводит слова сенатора его пресс-служба.

«Говорить о способности России дать должный ответ любым агрессивным действиям считаем излишним. Во-первых, это ни у кого не вызывает сомнения. А во-вторых, мы продолжаем верить, что до этого дело не дойдёт. Разум возьмёт верх», — заключил Клинцевич.

Вечером в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что решения относительно возможных ракетных ударов по правительственным войскам Сирии можно ожидать в «ближайшие день-два».