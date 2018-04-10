Ещё
Клинцевич призвал Трампа вспомнить Кеннеди в связи с намерением США ударить по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинцевич призвал Трампа вспомнить Кеннеди в связи с намерением США ударить по Сирии 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Пример 35-го президента США Джона Кеннеди требует от действующего американского лидера Дональда Трампа жёстко расставить приоритеты, отделив сиюминутные интересы от вечных ценностей, главная из которых — безопасность мира, считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
По мнению парламентария, проводить аналогии между Карибским кризисом и возможным решением США вновь ударить по Сирии некорректно, однако «глобальная угроза миру с катастрофическими последствиями ещё никогда с 1962 года не была столь реальной, как сегодня».
«Американскому президенту надо наконец понять, что речь уже идёт не о каких-то очках, набранных США в противоборстве с Россией, и тем более не о реализации его личных амбиций. Именно в такие минуты проявляется соответствие статусу лидера великой державы», — приводит слова сенатора его пресс-служба.
«Говорить о способности России дать должный ответ любым агрессивным действиям считаем излишним. Во-первых, это ни у кого не вызывает сомнения. А во-вторых, мы продолжаем верить, что до этого дело не дойдёт. Разум возьмёт верх», — заключил Клинцевич.
Вечером в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил, что решения относительно возможных ракетных ударов по правительственным войскам Сирии можно ожидать в «ближайшие день-два».
Положительное решение, как отметил американский лдиер, может быть принято в связи с якобы имевшей место химатакой с применением хлора в городе Дума против гражданского населения, организаторами которой ряд западных стран называют официальный Дамаск.
Парламентская газета: последние новости
США вновь внесли резолюцию о расследовании химатак в Сирии в Совбез ООН СМИ: США направили двух эсминцев в сторону Сирии Военные обстреляли позиции боевиков в Дамаске, сообщают СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля294
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков420
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД128
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля95
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста21
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
00:31
Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
00:36
Власти скорректировали правила реновации
Новости Москвы
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение