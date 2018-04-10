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ООН: более 137 тыс. покинувших Африн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи
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ООН: более 137 тыс. покинувших Африн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи 

ТАСС 58 минут назад
ЖЕНЕВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 137 тыс. сирийцев, покинувших Африн из-за боевых действий, нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махечич.
УВКБ «испытывает обеспокоенность, отвечая на гуманитарные нужды более 137 тыс. сирийцев из региона Африн, ставших перемещенными лицами», сказал он. Большинство из них находятся в городе Телль-Рифат, а также в Нубеле, Эз-Захре и других деревнях. Они живут в сооруженных из подручных материалов жилищах, в недостроенных и разрушенных зданиях, в мечетях, складах и под открытым небом. Около 3,5 тыс. нашли приют в палаточном городке Фафин к северу от Алеппо.
По словам Махечича, «перемещение населения из Африна спадает, некоторые [люди] возвращаются».
Официальный представитель обратил внимание на тяжелую ситуацию, в которой оказались десятки тысяч перемещенных лиц из Восточной Гуты. По его словам, в восьми коллективных центрах в районе Дамаска сейчас размещены 45 тыс. человек.
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