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Погиб советник лидера ИГ из Грузии
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Советник лидера ИГ* родом из Грузии погиб в Ираке, сообщают СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Khalid Mohammed
Вооруженные силы Ирака уничтожили боевика Абу Валида Аль Шишани, он же Мурад Маргошвили, называемого советником и правой рукой лидера "Исламского государства"* Абу Бакра Аль-Багдади, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на местные СМИ.
Как передает телекомпания Al Sumaria, Абу Валид Аль-Шишани убит в Северной части Ирака, в окрестностях города Киркук. По неподтвержденным данным, Абу Валида Аль Шишани родом из села Дуиси Панкисского ущелья Грузии.
По распространившейся информации, в ходе спецоперации силы безопасности Ирака обнаружили документ, который содержит данные и о других лидерах группировки.
Абу Валид Аль Шишани был внесен в "черный список" США.
По данным грузинских властей, в Сирии и Ираке в общей сложности погибли порядка 26 выходцев из кавказской республики. Самый известный из них — Тархан Батирашвили, известный как Абу-Умар аш-Шишани. Он погиб в июле 2016 года в боях у иракского города Шергат. Он был командиром сил ИГ* на севере Сирии — в провинциях Алеппо, Ракка, Латакия и Идлиб.
Ранее США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на след Батирашвили.
Между тем, согласно отчету Службы государственной безопасности Грузии, сегодня в Сирии и Ираке в рядах различных террористических организаций воюют 30 граждан Грузии. В прошлом году спецслужбы не выявили ни одного факта их возвращения на родину.
*Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
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