Погиб советник лидера ИГ из Грузии

Советник лидера ИГ* родом из Грузии погиб в Ираке, сообщают СМИ

Как передает телекомпания Al Sumaria, Абу Валид Аль-Шишани убит в Северной части Ирака, в окрестностях города Киркук . По неподтвержденным данным, Абу Валида Аль Шишани родом из села Дуиси Панкисского ущелья Грузии.

По распространившейся информации, в ходе спецоперации силы безопасности Ирака обнаружили документ, который содержит данные и о других лидерах группировки.

Абу Валид Аль Шишани был внесен в "черный список" США

Идлиб. По данным грузинских властей, в Сирии и Ираке в общей сложности погибли порядка 26 выходцев из кавказской республики. Самый известный из них — Тархан Батирашвили, известный как Абу-Умар аш-Шишани. Он погиб в июле 2016 года в боях у иракского города Шергат . Он был командиром сил ИГ* на севере Сирии — в провинциях Алеппо, Ракка, Латакия

Ранее США обещали 5 миллионов долларов за информацию, которая помогла бы выйти на след Батирашвили.

Между тем, согласно отчету Службы государственной безопасности Грузии, сегодня в Сирии и Ираке в рядах различных террористических организаций воюют 30 граждан Грузии. В прошлом году спецслужбы не выявили ни одного факта их возвращения на родину.