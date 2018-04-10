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Ролики снимали люди, которые скорее всего ОБЖ не проходили в школе — бывший член спецкомиссии ООН об «инциденте» в Думе
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Ролики снимали люди, которые скорее всего ОБЖ не проходили в школе — бывший член спецкомиссии ООН об «инциденте» в Думе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По мнению эксперта, в съемках роликов с места химической атак могли принимать участие актеры.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин поделился своим мнением о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе.
Как сообщил Никулин сайту телеканала «Звезда», инцидент в Думе очень похожа на прошлогоднюю «атаку» в Хан-Шейхуне, и выглядит как срежиссированный спектакль.
«По видеозаписям есть много вопросов. Мое мнение, что ролики снимают люди, которые скорее всего даже ОБЖ (охрана безопасности жизнедеятельности — прим. ред.) не проходили в школе. Это цирк, детей которых выносят оттуда на руках — скорее всего просто накачали психотропами, и что-то закапали в глаза для расширенных зрачков. Зачем все это сделано? Для того, чтобы остановить наступление Асада, позволив западным хозяевам и террористам и дальше «господствовать»», — заявил Никулин.
Вместе с тем, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию отметил, что не исключает, что на «кадрах» атаки на самом деле могут быть запечатлены не жертвы, а профессиональные актеры.
«Версию с подставными актерами, присутствующими на видеозаписях — я не исключаю, но тут нужно смотреть покадрово, разбираться. Кстати сама атака на Думу могла быть снята и не в Сирии, а в Ливии например, или Египте», — заключил эксперт.
Напомним, ранее офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали сирийский город Дума, якобы подвергшийся химической атаке. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.
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