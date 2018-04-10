Ролики снимали люди, которые скорее всего ОБЖ не проходили в школе — бывший член спецкомиссии ООН об «инциденте» в Думе

По мнению эксперта, в съемках роликов с места химической атак могли принимать участие актеры.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин поделился своим мнением о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе

Как сообщил Никулин сайту телеканала «Звезда» , инцидент в Думе очень похожа на прошлогоднюю «атаку» в Хан-Шейхуне, и выглядит как срежиссированный спектакль.

«По видеозаписям есть много вопросов. Мое мнение, что ролики снимают люди, которые скорее всего даже ОБЖ (охрана безопасности жизнедеятельности — прим. ред.) не проходили в школе. Это цирк, детей которых выносят оттуда на руках — скорее всего просто накачали психотропами, и что-то закапали в глаза для расширенных зрачков. Зачем все это сделано? Для того, чтобы остановить наступление Асада, позволив западным хозяевам и террористам и дальше «господствовать»», — заявил Никулин.

Вместе с тем, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию отметил, что не исключает, что на «кадрах» атаки на самом деле могут быть запечатлены не жертвы, а профессиональные актеры.

«Версию с подставными актерами, присутствующими на видеозаписях — я не исключаю, но тут нужно смотреть покадрово, разбираться. Кстати сама атака на Думу могла быть снята и не в Сирии , а в Ливии например, или Египте », — заключил эксперт.