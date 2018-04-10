В Сирии «Акации» и «Гвоздики» стали букетом смерти для террористов

САУ 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика» продолжают оставаться основой самоходной артиллерии сирийской армии. Эта техника в настоящее время активно применяется в боевых действиях, в том числе в ходе операций в районе Дамаска

В отличие от колесных САУ с открытым расположением орудий, бронированные гусеничные самоходки лучше защищают экипажи от огня стрелкового оружия, а также от осколков снарядов.

Часто в ходе боев «Акациям» и «Гвоздикам» приходилось работать прямой наводкой по позициям и укреплениям террористов. Это имело не только боевой, но и психологический эффект.

К началу вооруженного конфликта в Сирии насчитывалось около 400 2С1 и более 50 2С3. В настоящее время некоторое количество этих боевых машин потеряно в ходе боестолкновений с террористами.

Калибр орудий у 2С1 — 122-мм, а у 2С3 — 152-мм. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом у первой 15,2 км, у второй — до 17, 4 км. Вес — 15,7 т и 27,5 т соответственно.

"Гвоздика" имеет двигатель мощностью 300 л.с., «Акация» — уже 520 л.с. По шоссе машины могут развивать до 60 км/ч. При этом 2С1 способен еще и плавать. Запас хода у обеих самоходок достигает 500 км. В экипажи входит по 4 человека.

Обе самоходки давно уже не относятся к новинкам военной техники, однако в условиях Сирии их возможностей вполне достаточно, чтобы успешно выполнять боевые задачи.