Вещество на видео о химатаке в Думе безвредно, считает эксперт

Ранее «Аль-Джазира» опубликовала видео о жертвах химической атаки в Думе. На видео детям моют лица водой.

"К отравляющим веществам здесь ничего не относится. Очередное смывание с детских лиц водой какого-то раздражающего вещества — хлорпикрина, хлорацетофенона или содержимого химпатронов. Как все химпатроны — глаза ест долго, но безвредно", — рассказал Ринк РИА Новости.

"Я уверен, что это типичные временно раздражающие вещи, чтобы глазки резало. А водой помыл — и все хорошо", — отметил эксперт.

По его словам, судя по видео, «Белые каски» сами причастны к этой якобы химатаке. Об этом говорит то, что сотрудники организации в условиях оказания помощи «раненым» сами не защищают свои кожаные покровы и дыхательные пути. «Здесь надо поймать конкретную заснятую группу „Белых касок“, и они в камеру все скажут, если хорошо спросить. Сами никто не защищает ни лицо, ни кожу, как вы видите», — рассказал Ринк.

Ранее Запад обвинил Дамаск в якобы имевшей место химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Организация «Белые каски» заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов.

Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же «белые каски» создают постановочные видео, нанося грим «пострадавшим», диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых «спасатели» были засняты с оружием и в военной форме.

* Террористическая группировка, запрещена в России

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