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Лавров: РФ продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР
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Лавров: РФ продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР 

Rambler News Service 38 минут назад
Москва продолжит оказывать гуманитарное содействие Пхеньяну, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой внешнеполитического ведомства КНДР Ли Ен Хо.
«Мы продолжим оказывать гуманитарное содействие КНДР. Выражаем искреннюю признательность руководству КНДР за то внимание, которое уделяется уходу за захоронениями и мемориалами воинов советсткой армии, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость Кореи», — сказал Лавров.
По словам российского министра, Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР.
«Надеюсь, что сегодняшние переговоры позволят нам подробно поговорить и о двусторонней повестке дня и обсудить региональные, международные дела, включая ситуацию на Корейском полуострове и вопросы поддержания мира и безопасности в северо-восточной Азии», — добавил Лавров.
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