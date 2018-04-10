Лавров: РФ продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР

«Мы продолжим оказывать гуманитарное содействие КНДР. Выражаем искреннюю признательность руководству КНДР за то внимание, которое уделяется уходу за захоронениями и мемориалами воинов советсткой армии, которые отдали свои жизни в борьбе за независимость Кореи », — сказал Лавров.

По словам российского министра, Россия настроена на развитие добрососедских отношений с КНДР.

«Надеюсь, что сегодняшние переговоры позволят нам подробно поговорить и о двусторонней повестке дня и обсудить региональные, международные дела, включая ситуацию на Корейском полуострове и вопросы поддержания мира и безопасности в северо-восточной Азии», — добавил Лавров.