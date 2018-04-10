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В МИД опровергли угрозу прямого столкновения России и США в Сирии
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В МИД опровергли угрозу прямого столкновения России и США в Сирии 

ТВ Центр 33 минуты назад
Фото: ТВ Центр
В ситуации, сложившейся в Сирии, должен восторжествовать разум, утверждает спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Он подчеркнул, что угрозы прямого военного столкновения России и США в Сирии нет. «Думаю, что разум должен восторжествовать над безумием», — приводит его слова "Интерфакс".
Кроме того, Богданов намерен 10 апреля встретиться с послом Израиля в Москве, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, в том числе, нанесённые ранее Израилем авиаудары по аэродрому Т-4.
"Как складывается обстановка в Сирии, в секторе Газа, двусторонние контакты. Мы заинтересованы в таком диалоге, потому что динамика событий на Ближнем Востоке очень высокая", — сказал он.
Ранее в ходе заседания СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя заявил, что силовые действия США в Сирии могут привести к тяжелым последствиям. Также он подчеркнул, что Москва настойчиво требует провести в сирийском городе Дума, где якобы произошла химатака, расследование с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Перед этим Вашингтон несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, ещё за несколько часов до заседания Совбеза распространил свой обновленный вариант резолюции с осуждением применения химоружия в сирийском городе Дума. По данным газеты Wall Street Journal, через несколько дней в Средиземном море может оказаться второй эсминец ВМС США. Сейчас у берегов Сирии находится Donald Cook, на борту которого несколько десятков «Томагавков».
Кроме того, стало известно, что в ночь на 9 апреля авиабаза Т-4 ("Тийфор") сирийских ВВС на востоке провинции Хомс подверглась массированному ракетному удару. Минобороны России сообщило о причастности ВВС Израиля к ракетному удару. Жертвами удара стали двое граждан Ирана.
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