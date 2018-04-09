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Де Мистура: ситуация вокруг Сирии приближает мировые державы к прямой конфронтации
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Де Мистура: ситуация вокруг Сирии приближает мировые державы к прямой конфронтации 

ТАСС 19 часов назад
Фото: NEWS.BCM.ru
ООН, 9 апреля. /ТАСС/. Ситуация вокруг предполагаемого применения химического оружия в сирийском населенном пункте Дума приближает мировые державы к прямой конфронтации. С таким предостережением выступил в понедельник на заседании Совета Безопасности спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
По его оценке, дебаты, касающиеся произошедшего в Думе, «происходят во время возросшей международной напряженности, втягивающей национальных, региональных или международных игроков в опасную ситуацию или потенциальную или действительную конфронтацию». «Это важная сессия Совета Безопасности. У Совета есть острая необходимость найти путь ответа на нынешнюю ситуацию при обеспечении единства», — заявил де Мистура, не присутствовавший в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и выступавший в режиме телемоста.
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