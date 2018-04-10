Украинские СМИ обсуждают одинаковые памятники российским добровольцам в Сирии и Луганске

Украинские СМИ обратили внимание на одинаковые памятники российским добровольцам, установленные в Сирии и в Донбассе, хотя первые сообщения о монументах появились еще в феврале, а в марте было опубликовано подробное исследование на эту тему. Во вторник, 10 апреля, сразу несколько изданий цитируют обнародованный месяц назад материал

Digital Forensic Research Lab. В частности, об идентичных памятниках пишут

Depo.ua "Обозреватель"

22 февраля группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) написала в Facebook

о сообщении на эту тему пользователя Twitter

Necro Mancer, который рассказал, что в Луганске появился памятник погибшим российским добровольцам с медалью «группы Вагнера» на постаменте. Ранее в интернете публиковались фотографии идентичного памятника, установленного в Сирии.

Издание

"Час пик"

в феврале писало, что в Луганске установили памятник наемникам так называемой ЧВК Вагнера. Как говорилось в статье, власти самопровозглашенной Луганской народной республики «сильно не заморачивались и взяли пример с России , которая установила памятник „вагнеровцам“ в Сирии».

Фотографии памятника в Луганске были опубликованы в соцсети

"ВКонтакте". Монумент установлен в центре города в сквере имени Героев «Молодой гвардии» (бывший сквер 30-летия ВЛКСМ). Парк считается одним из самых посещаемых мест Луганска.

#Луганск #ЛНР Ну все, теперь и ВЛКСМ стал взрывоопасным! #admin _________________________________________________________________________________ Памятник российским добровольцам в ВЛКСМ. pic.twitter.com/gfYZZGuSip

— Другой Луганск (@Drugoi_Lugansk) 22 февраля 2018 г.

Памятник изображает солдата с автоматом в руках, за ногу его обнимает прижавшийся ребенок. На пьедестале изображен «вагнеровский крест» — медаль, которой посмертно награждаются убитые в бою наемники ЧВК Вагнера. На кресте есть надпись «За кровь и храбрость», которая имеется и на награде, запечатленной на памятнике. Это говорит о том, что монумент был воздвигнут не в честь российских военнослужащих, погибших в Сирии, и даже не в память о тех, кто добровольно отправился на войну в Сирии, — он посвящен конкретно «вагнеровцам», говорится в исследовании.

Статую в Сирии воздвигли не позднее января 2018 года, в Луганске памятник открыли в конце февраля. Обе скульптуры совершенно одинаковые, за исключением надписи на арабском языке на пьедестале монумента в Сирии. Надпись гласит: «Российским добровольцам, которые героически погибли при освобождении сирийских нефтяных месторождений от ИГИЛ*», пишет «Украинская правда». Автор монумента неизвестен.

Авторы исследования Digital Forensic Research Lab, изучив различные материалы, в том числе статью в издании

Arabitoday, выяснили, что памятник вагнеровцам установлен на территории завода «Хаян» в сирийской провинции Хомс примерно в 50 километрах от города Пальмира.

Как следует из снимков, опубликованных в соцсетях, Дамаск восстановил контроль над заводом не позднее 17 февраля 2017 года, а уже через месяц там начались ремонтные работы. Предположительно, наемники «группы Вагнера» ​​активно участвовали в боях в этом районе.

В октябре 2017 года газета

опубликовала статью о жителе Петербурга , радикальном националисте Алексее Мильчакове по прозвищу Фриц, командире воевавшей в Донбассе ДШРГ «Русич». Как стало известно изданию, Мильчаков и другие члены «Русича» присоединились к «группе Вагнера».

Мильчаков стал известен в 2014 году, когда сформировал и возглавил ДШРГ «Русич» — разведывательно-диверсионное подразделение, действовавшее сначала на территории Луганской области в составе ГБР «Бэтмен» Александра Беднова, а затем в Донецкой области. Именно эта группа уничтожила колонну украинского батальона «Айдар» в сентябре 2014 года.

В статье приводилась фотография Мильчакова и других бойцов в бассейне. По данным «Фонтанки», Мильчаков и его сподвижники были сфотографированы на базе ЧВК Вагнера ​​на заводе «Хаян». С помощью геолокации Digital Forensic Research Lab удалось подтвердить, что этот бассейн действительно находится в указанном месте. Предположительно, «группа Вагнера» ​​участвовала в возвращении контроля Дамаска над заводом в начале 2017 года, а впоследствии оборудовала базу на территории завода и, скорее всего, до сих пор находится там, отмечается в исследовании.

ЧВК Вагнера — частная военная компания, созданная бывшим офицером военной разведки Дмитрием Уткиным , известным под позывным Вагнер. Эта ЧВК начинала с участия в боевых действиях в Донбассе, а затем отправилась в Сирию. По версии СМИ, может финансироваться российским предпринимателем, называемым в СМИ «поваром Путина», — Евгением Пригожиным

В России ЧВК находятся вне закона. По разным оценкам, в Сирии сражаются несколько тысяч частных российских контрактников. Накануне агентство Reuters

сообщило, что «вагнеровцы» попадают в Сирию через аэропорт «Платов», расположенный в 30 километрах от Ростова-на-Дону.