Ещё
Шаманов призвал взвешенно и аккуратно реагировать на политические провокации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шаманов призвал взвешенно и аккуратно реагировать на политические провокации 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая на пленарном заседании от фракции «Единая Россия».
«В качестве ответа нашей страной будут приняты все политико-дипломатические, и при необходимости военные меры», — добавил Шаманов.
Глава комитета по обороне обратил внимание коллег на резко усиливающуюся политическую конфронтацию, которая может привести к столкновению России с западными государствами.
Реагировать на выпады и провокации зарубежных партнёров, к которым парламентарий отнёс заседание Совбеза по поводу «фейковой» химатаки в Сирии, удар Израиля по аэродрому сирийских вооружённых сил, а также разваливающееся «дело Скрипалей», России следует взвешенно и аккуратно.
При этом Шаманов призвал не допустить, чтобы зарубежные партнёры «клепали гвозди на чужой наковальне».
«Без ответа не останется ни одно противоправное действие в отношении России», — сказал парламентарий.
Парламентская газета: последние новости
Шаманов призвал взвешенно и аккуратно реагировать на политические провокации США вновь внесли резолюцию о расследовании химатак в Сирии в Совбез ООН Небензя в ООН рассказал, зачем Британии нужны вбросы о химатаке в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14896
Рубль продолжил резкое падение350
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России70
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым667
МиГ-31 превратили в крылатую ракету60
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
00:19
Мэр вручил настоятелям храмов подарочные сертификаты
Новости Москвы
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение