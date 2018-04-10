Шаманов призвал взвешенно и аккуратно реагировать на политические провокации

«В качестве ответа нашей страной будут приняты все политико-дипломатические, и при необходимости военные меры», — добавил Шаманов.

Глава комитета по обороне обратил внимание коллег на резко усиливающуюся политическую конфронтацию, которая может привести к столкновению России с западными государствами.

Реагировать на выпады и провокации зарубежных партнёров, к которым парламентарий отнёс заседание Совбеза по поводу «фейковой» химатаки в Сирии , удар Израиля по аэродрому сирийских вооружённых сил, а также разваливающееся «дело Скрипалей», России следует взвешенно и аккуратно.

При этом Шаманов призвал не допустить, чтобы зарубежные партнёры «клепали гвозди на чужой наковальне».

«Без ответа не останется ни одно противоправное действие в отношении России», — сказал парламентарий.