Шаманов призвал взвешенно и аккуратно реагировать на политические провокации 

Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая на пленарном заседании от фракции «Единая Россия».
«В качестве ответа нашей страной будут приняты все политико-дипломатические, и при необходимости военные меры», — добавил Шаманов.
Глава комитета по обороне обратил внимание коллег на резко усиливающуюся политическую конфронтацию, которая может привести к столкновению России с западными государствами.
Реагировать на выпады и провокации зарубежных партнёров, к которым парламентарий отнёс заседание Совбеза по поводу «фейковой» химатаки в Сирии, удар Израиля по аэродрому сирийских вооружённых сил, а также разваливающееся «дело Скрипалей», России следует взвешенно и аккуратно.
При этом Шаманов призвал не допустить, чтобы зарубежные партнёры «клепали гвозди на чужой наковальне».
«Без ответа не останется ни одно противоправное действие в отношении России», — сказал парламентарий.