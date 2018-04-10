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Шаманов рассказал об ответе на возможные военные провокации
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Шаманов рассказал об ответе на возможные военные провокации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры в ответ на провокации против РФ, заявил глава комитета ГД Владимир Шаманов.
"Политика двойных стандартов дошла до ручки, и здесь партия «Единая Россия» ответственно заявляет, что будут приняты все политико-дипломатические и при необходимости военные меры, без ответа не останется ни одно противоправное действие", — заявил Шаманов в ходе пленарного заседания во вторник.
"Мы суверенная стана, у нас есть союзники и гаранты тех событий, которые происходят в Сирии. Мы не позволим американцам клепать гвозди на чужой наковальне", — добавил он.
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